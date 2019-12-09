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Gaziantep-sosyal hizmet çalışanları farkındalık için klip çektiler

Sosyal hizmet çalışanları farkındalık için klip çektilerGaziantep'in İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları, engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile klip hazırladı.

09.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:03
Sosyal hizmet çalışanları farkındalık için klip çektiler
'in İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları, engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile klip hazırladı.
İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları katıldıkları işaret dili kursu sonradan farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile klip çekti. 'Engel olma, destek ol', 'Engelli insanlara saygı insanlığa saygıdır', 'Engelli insanların haklarını biliyoruz, onların yanındayız', 'Seni sadece bugün değil her gün anlıyorum', 'En büyük engel sevgisizliktir','Herkes bir engelli adayıdır', 'Bugün Sağlıklıyız, Peki Yarın', 'Hayatı Paylaşmak için engel yok', 'Aramızda engel yok' ifadelerinin yazılı olduğu klip müdürlüğün çeşitli odalarında çekildi. 1dakika 19 saniyelik klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Gaziantep-sosyal hizmet çalışanları farkındalık için klip çektiler

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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