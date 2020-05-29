GAZİANTEP Sosyal mesafeli ve maskeli cuma namazı kılındı

Sosyal mesafeli ve maskeli cuma namazı kılındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ibadete açılan 44 Cami ile semt pazarında 74 gün sonra cemaatle ilk Cuma namazı kılındı.

29.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:58
Sosyal mesafeli ve maskeli cuma namazı kılındı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ibadete açılan 44 Cami ile semt pazarında 74 gün sonra cemaatle ilk Cuma namazı kılındı. Namaz kılmak için belirlenen alanlara gelen 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındakiler yetkililerce geri çevrilirken vatandaşlar namaz boyunca sosyal mesafeye uyarak maske taktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart itibari ile ibadete kapatılan camiler normalleşme adımları ile yeniden açıldı. İlçede belirlenen 44 cami ile semt pazarında halk bugün ilk kez cuma namazını toplu şekilde kıldı. Sosyal mesafe kuralına göre çizgilerle belirlenen bölgeye seccadelerini seren vatandaşlar maskeli olarak namaz kıldı. Girişlerde, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı, vatandaşlar ateşleri ölçülerek alanlara alındı.Cuma namzı kılmak için gelen 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise geri gönderildi. GAZİANTEP Sosyal mesafeli ve maskeli cuma namazı kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: İslahiye, Güncel, Haber

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