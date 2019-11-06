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Gaziantep şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldıGaziantep'te, boş arazide bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.

06.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:10
Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Gaziantep'te, boş arazide bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.
Sani Konukoğlu Bulvarı'ndaki boş arazide şüpheli bir çanta gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletilirken, bulvarda trafik tek şeritten sağlandı. Gelen bomba uzmanı, şüpheli çantayı, fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çanta incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Gaziantep şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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