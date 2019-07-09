09.07.2019 16:37
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GAZİANTEP Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyatHatay'dan Suriye sınır hattındaki Şanlıurfa'ya sevk edilen 35 araçlık askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Hatay'dan Suriye sınır hattındaki Şanlıurfa'ya sevk edilen 35 araçlık askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'dan Şanlıurfa'ya sevk edilen aralarında zırhlı araçların da olduğu 35 araçlık konvoy, öğleden sonra İslahiye'ye ulaştı. Burada bir süre mola veren konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa'ya hareket etti. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Şanlıurfa'nın Suriye sınırında belirlenen karakollarda konuşlanacağı belirtildi. GAZİANTEP Suriye sınırına askeri sevkiyat
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel

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