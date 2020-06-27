GAZİANTEP Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyatKARS Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar ile askeri araç ve malzemelerin bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

27.06.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:14
Suriye sınırına askeri sevkiyat
KARS Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar ile askeri araç ve malzemelerin bulunduğu tren Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar, askeri araç, top ve askeri malzemeler ile yola çıkan 16 vagondan oluşan tren, İslahiye Garı'na ulaştı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve komandolar, buradan güvenlik önlemleri eşliğinde kara yoluyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti. GAZİANTEP Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarıkamış, Gaziantep, Komando, Suriye, Güncel, Haber

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