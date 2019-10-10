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Gaziantep suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatıHATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

10.10.2019 03:08
Suriye sınırına komando sevkiyatı
HATAY'dan Suriye sınırında görevlendirilmek üzere yola çıkan komandoların ve zırhlı araçların yer aldığı askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'dan akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.
Gaziantep suriye sınırına komando sevkiyatı

Gaziantep, Komando, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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