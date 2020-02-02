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Gaziantep suriye sınırına obüs ve kirpi sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve kirpi sevkiyatıTürkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR'lardan oluşan iki ayrı askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye İlçesine ulaştı.

02.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:24
sınırına obüs ve kirpi sevkiyatı
'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR'lardan oluşan iki ayrı askeri konvoy 'in İslahiye İlçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR'lar akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Kirpilerden oluşan konvoy çevre yolunda ilerlerken, obüsleri taşıyan TIR'lar ise Cumhuriyet Mahallesinden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların Hatay'dan sonra Suriye'deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.
Gaziantep suriye sınırına obüs ve kirpi sevkiyatı

Gaziantep, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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