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Gaziantep suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye İlçesine ulaştı.

09.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:40
sınırına tank sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı askeri konvoy 'in İslahiye İlçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan TIR'lar, askeri malzeme ve personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında İslahiye'ye ulaştı. Konvoy İslahiye-Hassa karayolundan Hatay yönüne devam etti. Konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısından geçtikten sonra Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Gaziantep suriye sınırına tank sevkiyatı

Gaziantep, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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