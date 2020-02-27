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Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı

Suriye'ye askeri araç sevkiyatıTÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen askeri araçlar ile personelleri taşıyan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

27.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:59
'ye askeri araç sevkiyatı
TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen askeri araçlar ile personelleri taşıyan konvoy 'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen askeri araçlar ile askeri personelleri taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında İslahiye-Hassa karayolundan geçerek Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Gaziantep suriye'ye askeri araç sevkiyatı

Gaziantep, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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