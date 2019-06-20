20.06.2019 17:26
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GAZİANTEP Suriyeli çocuklar atlarla eğlendi

Suriyeli çocuklar atlarla eğlendiTÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirdiği Pony Club aktivitesi ile ülkesindeki savaştan kaçarak konteyner kentte barınan Suriyeli çocukları atlarla buluşturdu.

Suriyeli çocuklar atlarla eğlendi
TÜRKİYE Jokey Kulübü (TJK), 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirdiği Pony Club aktivitesi ile ülkesindeki savaştan kaçarak konteyner kentte barınan Suriyeli çocukları atlarla buluşturdu.
Çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla TJK tarafından 2014 yılında başlatılan ve çocukların atlarla buluşmasını sağlayan 'sosyal sorumluluk projesini bu kez, Suriyeli çocuklar için düzenledi.
Nizip ilçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Suriyeli çocuklar, atlarla psikolojik terapi ile keyifli vakit geçirdiler. Ailelerin de hazır bulunduğu etkinlikte jokeylar tarafından özenle atlara bindirilen çocuklar parkurda dolaştı. Çocuklar daha sonra kendileri için oluşturulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenen eğlenme fırsatı buldu.GAZİANTEP Suriyeli çocuklar atlarla eğlendi
Kaynak: DHA
Nizip, Gaziantep, Güncel

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