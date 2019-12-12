Gaziantep SYDV ile Kızılay işbirliği vatandaşa aş olacak

Valilikte gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep SYDV ve Kızılay işbirliğinde aşevi kurulacağını söyledi. Aşevinde, başta yaşlı ve engelliler olmak üzere kendi yemeğini yapamayan vatandaşlara yemek verileceğini aktaran Gül, "Gaziantep'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 5 bin kişilik kapasitesi olan bir aşevimizi faaliyetteydi, hala faaliyette.Bu protokolle fiziki şartları daha da iyileştirilecek, 5 bin kapasite 7 bine çıkartılacak. Yemek çeşidi de 2 çeşitten 4 çeşide çıkartılacak.Allah kimseyi muhtaç etmesin ama muhtaç edecekse de devlete, devletin kurumlarına muhtaç etsin" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise projenin hayırseverlerin katkıları ve ortaya koyduklarıgayretle hayata geçirildiğini belirterek aşevinin kısa bir süre içerisinde açılacağını dile getirdi.

Turunç, "7 bin insanımıza burada günlük düzenli yemek çıkacak. Bunun kapasitesi daha da artabilir. Duamız, temennimiz o ki dünyanın hiçbir yerinde insanlar ne bir ekmeğe ne bir gıdaya ne de bir bardak suya muhtaç olsunlar.Ama dünyanın bir gerçeği. Zaman zaman insanlar farklı nedenlerden dolayı ekonomik sıkıntıya düşmektedirler. Sosyal devlet, sosyal insan olmanın gereği de etrafımızdaki insanlara devletin kurumları olarak, gönüllü kuruluşlar olarak bu manada adım atmak projeler üretmektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Vali Davut Gül'ün oluru ile Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Gaziantep SYDV Başkanı Ömer Kalaylı ve Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım arasında protokol imzalandı.