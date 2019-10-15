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Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocuklarımızın yüzünü güldürdü

Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever işbirliğinde ihtiyaç sahibi tüm çocuklara ayakkabı dağıtıldı.

15.10.2019 09:08Gaziantep SYDV ve hayırsever işbirliği çocuklarımızın yüzünü güldürdü

Valilik makamında gerçekleşen protokol imza töreninde açıklama yapan Vali Gül, hayırsever Erdemsoft şirketi sahipleri Ercan ve Mehmet Göğüş'ün SYDV aracılığı ile Gaziantep'in 8 ilçesindeki ihtiyaç sahibi 40.500 çocuğun ayakkabı ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda kayıtlı 40.500 öğrencinin hayırsever desteğiyle yüzlerinin güldüğünü aktaran Gül, yapılan yardımlarda gerekli hassasiyetin gösterilerek çocukların rencide edilmediğini belirtti. Hayırseverlere anlamlı bağışları için teşekkür eden Gül, helalinden bol kazançlar dileyerek isteyen hayırseverlerin SYDV aracılığı ile yardım yapabileceğini vurguladı.

Hayırseverler Ercan Göğüş ve Mehmet Yasav ise böylesi güzel organizasyonları gündeme getirerek hayır işine vesile olan Vali Gül ve SYDV ekibine teşekkür etti.

Açıklamalar sonrasında Vali Gül ile hayırsever Göğüş arasında çocukların yüzünü güldürecek yardım protokolünün imzaları atıldı.

İmza töreninin ardından 8 ilçeden gelen okul müdürlerine Gül ve Göğüş tarafından temsili olarak ayakkabılar teslim edildi.


Gaziantep, Güncel

Kaynak: Bültenler

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