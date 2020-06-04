GAZİANTEP Tahtaköprü Barajı 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı

Tahtaköprü Barajı 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı, yağışlarla son yılların en yüksek doluluk oranını yakalayarak 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.

04.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:08
Tahtaköprü Barajı 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı, yağışlarla son yılların en yüksek doluluk oranını yakalayarak 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı.
İslahiye'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Amik Ovası'nı sulayan Tahtaköprü barajı aynı zamanda 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aynı zamanda baraj çevresinde oluşturulan kuş gözlem kuleleri ve sportif olta balıkçılığı gibi etkinliklerle turizme de katkı sağlamayı hedefliyor.
Tahtaköprü Barajında yılda 20 milyon kilovat saat elektirk üretilmesi ve daha fazla arazi sulanması için 2018 yılında başlatılan yükseltme çalışmalarının da yıl sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor. Bu yıl yağışların mevsimlerin üzerinde oluşması ile geçen yıl 101 milyon metreküp doluluk oranı olan Tahtaköprü Barajınde bu yıl ise 168 milyon metreküp kapasiteye ulaşıldı. GAZİANTEP Tahtaköprü Barajı 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tahtaköprü Mevkii, İslahiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye’nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti Haber
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Türkiye Kovid-19’la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA’nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Putin’i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Haber
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Haber
Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Haber
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Haberler››Güncel››GAZİANTEP Tahtaköprü Barajı 168 milyon metreküp kapasiteye ulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: Kalkınma ajansı desteğiyle yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirildi - Haber 13:03: Danimarka Parlamentosunda "Müslümanlar üzerinden oy kavgası"na tepki - Haber 13:03: Son dakika haber! Kayseri'de beyin kanaması geçiren kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Haber 13:01: Son dakika... Şanlıurfa merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Haber 13:01: Millet Bahçesi Balıkesir'e değer katacak - Haber 12:24: Son dakika: Korona tedbirleri genişletiliyor! Servisler, spor salonları ve semt pazarlarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - Haber 12:19: Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti - Haberler 11:46: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor - Haber 11:37: Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı - Haber 10:22: Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? - Haberler