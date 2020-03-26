Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››GAZİANTEP TAYİNİ ÇIKAN VE KAYINPEDERİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN SAĞLIK MEMURU KADIN: ÇOK KORKUYORUM - Haberler

GAZİANTEP TAYİNİ ÇIKAN VE KAYINPEDERİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN SAĞLIK MEMURU KADIN: ÇOK KORKUYORUM

GAZİANTEP'te, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi sağlık memuru Buket S., (23) Antalya'ya tayinin çıkmasının ardından kentten ayrılmak istediği için kayınpederi tarafından bıçaklandı.

26.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:29
GAZİANTEP'te, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi sağlık memuru Buket S., (23) Antalya 'ya tayinin çıkmasının ardından kentten ayrılmak istediği için kayınpederi tarafından bıçaklandı. Tedavisinin ardından taburcu olup Antalya'ya yerleşen Buket S., öldürülmekten korktuğunu söyledi.
Olay, 19 Şubat'ta Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Buket S., 5 yıllık eşi Mehmet S.'nin uyuşturu madde kullanma ve bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girmesinin ardından kayınpederi Mahmut S.'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde yaşamaya başladı. Buket S. bu süreçte eşinden ayrılmaya karar verip, tayin istedi. Antalya'ya tayini çıkan Buket S., taşınmak için hazırlık yapmaya başladı. Ancak Buket S., başka şehre gitmesini istemeyen kayınpederi Mahmut S., tarafından evinin önünde 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Buket S., ambulansla Doktor Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve ardından yoğun bakım ünitesinde 4 gün kalan Buket S., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan Mahmut S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM'
Buket S. ise hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ve 3 yaşındaki 2 oğlunu alarak tayininin çıktığı Antalya'ya yerleşti. Buket S. halen öldürülmekten korktuğunu söyledi. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S., "Ben hastanede sağlık memuru olarak çalışıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra tayin istedim. Tayinim çıkınca da evdeki eşyalarımı topladım. Bu sırada kayınbabam gitmemi engellemek istedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince de 6 yerimden bıçakladı. Hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından 4 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. GAZİANTEP TAYİNİ ÇIKAN VE KAYINPEDERİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN SAĞLIK MEMURU KADIN: ÇOK KORKUYORUM

Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Memuru, Gaziantep, Antalya, Güncel

Haberin Videosu :

GAZİANTEP TAYİNİ ÇIKAN VE KAYINPEDERİ TARAFINDAN BIÇAKLANAN SAĞLIK MEMURU KADIN: ÇOK KORKUYORUM

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu Haberler
Koronavirüs aşı çalışmalarını etkileyecek gelişme: 40 mutasyonu bulundu
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan’da tek bir vakaya dahi rastlanmadı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Vuhan'da tek bir vakaya dahi rastlanmadı
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi Haberler
Müzisyen kadın, sosyal izolasyona balkondan tulum çalarak destek verdi
Bir kentimiz için ’Evde tutamıyoruz’ deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haberler
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Haberler
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi Haberler
Bakanlıktan yeni korona önlemi: Belediye toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi’nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
’Helikopterle dezenfekte yapılacak’ iddiaları yalanlandı Haberler
"Helikopterle dezenfekte yapılacak" iddiaları yalanlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:36: Türkiye'de azaldı Manisa'da arttı - Haber 10:36: İlaç belediyeden ilaçlama muhtarlardan - Haber 10:36: İran'da seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı uygulaması başladı - Haber 10:35: Ağaçta mahsur kalan hamile kedinin yardımına esnaf yetişti - Haber 10:35: Şuhut'ta üniversite öğrencileri memleketlerinden 'evde kal' çağrısına destek oldu - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 09:38: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi - Haber 09:30: Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi - Haber