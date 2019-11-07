Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te 1 kilo esrar yakalandı

Gaziantep'te 1 kilo esrar yakalandı

Gaziantep polis ekipleri bir eve yaptıkları baskında 1 kilo 70 gram esrar maddesi yakaladıŞahinbey ilçe emniyeti devriye ekipleri Burç kavşağında durumdan şüphelenilerek durdurdukları iki şahıstan 31 gram esrar maddesi ele geçirdi.

07.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:43 Gaziantep'te 1 kilo esrar yakalandı
Gaziantep polis ekipleri bir eve yaptıkları baskında 1 kilo 70 gram esrar maddesi yakaladı

Şahinbey ilçe emniyeti devriye ekipleri Burç kavşağında durumdan şüphelenilerek durdurdukları iki şahıstan 31 gram esrar maddesi ele geçirdi. Şüphelilerin sorgusundan esrar maddesini R.U. isimli şüpheli şahıstan aldıklarını beyan etmeleri üzerine ise harekete geçen ekipler, R.U'ya ait eve yaptığı operasyonda 1 kilo 70 gram gram esrar maddesi ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan her iki şüphelide haklarında yapılacak yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:42   Sakarya'da otomobil dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı
10:39   Gaziantep'te asayiş uygulamaları son sürat devam ediyor
10:38   Gaziantep'te 1 kilo esrar yakalandı
10:35   İstanbul'da "makas" atarak terör estiren magandalar yakalandı
10:33   Memduh Boydak'ın oğlu FETÖ'den beraat etti
02:47   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
7.11.2019 10:50:38