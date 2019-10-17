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Gaziantep'te 10 ayda yapılan fuhuş operasyonlarında bin 422 kişiye işlem

Gaziantep'te, 2019 yılında yapılan fuhuş operasyonlarında bin 422 kişi hakkında işlem yapılırken, toplam 1 milyon 935 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

17.10.2019 10:32Gaziantep'te 10 ayda yapılan fuhuş operasyonlarında bin 422 kişiye işlem
Gaziantep'te, 2019 yılında yapılan fuhuş operasyonlarında bin 422 kişi hakkında işlem yapılırken, toplam 1 milyon 935 bin 460 TL idari para cezası uygulandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen yerler ise kapatıldı.

Gaziantep'te 2019 yılı içerisinde fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında özellikle günlük kiralık evlere, 1+1 dairelere ve kentin bazı noktalarına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde aralarında fuhuş yapan kadınların, müşterilerin, ve fuhuşa aracılık ile yer temin eden şüphelilerin bulunduğu bin 422 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bu işlemler neticesinde toplam 1 milyon 935 bin 460 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Kentin işlek noktalarından olan Otogar civarında ve diğer noktalarda fuhuş amaçlı bekleme yapan kadınlara yönelik ise 45 adet işlem yapılarak toplam 114 kadına 36 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan fuhşa aracılık ve yer temininden 46'sı adli, 357'si de idari olmak üzere toplam 403 adet işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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