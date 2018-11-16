Gaziantep'te 10 Belediye İçin 84 Aday Adayı Başvurdu

Gaziantep
'teki 10 belediye başkanlığı için 84 aday aday adayı başvurdu. En çok başvuru ise 17 aday ile Nurdağı
ilçesinde oldu.
Gaziantep'te belediye başkanlığı aday adaylığı için son günde 10 belediye başkanlığı için toplam 84 aday adayı başvurdu. En çok aday başvurusunun olduğu belediye ise Nurdağı ilçe belediyesi oldu. Nurdağı ilçesinde 17 aday adayı yer alırken, Şehitkamil
ve Oğuzeli
ilçesi için ise 14'er aday adayı başvurusu oldu. İslahiye
'de 12, Nizip
ve Araban
'da 7'şer aday ayı bulunurken, Şahinbey
ve Karkamış
belediyeleri için ise 4'er aday adayı yer aldı. Yavuzeli
ilçesi için 3 kişi adaylığını açıklarken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Başkanlığı için ise 2 kişi müracaat etti. - GAZİANTEP
Nurdağı,Gaziantep