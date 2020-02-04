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Gaziantep'te 10 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çok sayıda suça karıştığı tespit edilen 10 şüpheli şahıs yakalandı.

04.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:31Gaziantep'te 10 şüpheli yakalandı
'te yapılan çalışmalarda çok sayıda suça karıştığı tespit edilen 10 şüpheli şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ulaş, Vatan, Ertuğrul Gazi, Karagöz, Karatarla, Çağdaş, Konak, Cemal Gürsel, Karataş ve Şahintepe Mahalleleri'nde çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında yağma-kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ateşli silahla kasten yaralama, iş yerinden, kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı, konut dokunulmazlığı ihlali, yağma olaylarından toplam 10 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Operasyon sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, bir miktar metafetamin maddesi, 1 adet kumar makinesi ve bir miktar para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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