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Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildi

Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildiGAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) eğitim gördükten sonra katıldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 50 bine girmeyi başaran 112 öğrenciyi törenle ödüllendirdi.

19.07.2019 18:51
Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildi
GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) eğitim gördükten sonra katıldıkları Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), Türkiye sıralamasında ilk 50 bine girmeyi başaran 112 öğrenciyi törenle ödüllendirdi.
GASMEK'te hazırlandıkları sınavda başarılı olan 112 öğrenci için Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımı ile tören düzenlendi. Törende Türkiye sıralamasında derece elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinerek, belediye olarak eğitim alanında bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sizler bizim yarınlarımızsınız dolayısıyla sizleri çok iyi yetiştirmemiz lazım. Artık altyapı belediyeciliği bitti. Artık sosyal ve kültürel belediyecilik var. En büyük yatırım artık insana yapılıyor. Dolayısıyla eğitime yönelik attığımız bu adımlar ile sizlere dokunduğumuz zaman başarının geldiğini görüyoruz. Bu aslında sizlerin başarısıdır. Bize sadece sizlere uygun ortam sağlamak düşüyor? dedi. Gaziantep'te, 112 öğrenci ödüllendirildi
Kaynak: DHA
Gaziantep, Türkiye, Güncel

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