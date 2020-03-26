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Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi Gaziantep'te polis ekipleri bir araçta ve ikamette yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi.

26.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:08
Gaziantep 'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri bir araçta ve ikamette yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalarda, Şahinbey ilçesi Sarıyer mahallesinde bulunan bir ikamet ve araçta yaptığı aramada 112 şişe sahte alkol ve 50 litre dökme alkol ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Gaziantep’te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Yerel

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Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi

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