Gaziantep'te 12 ton sahte deterjan ele geçirildi
Gaziantep'te bir depoya düzenlenen operasyonda 12 ton sahte deterjan ele geçirildi.
19.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:48
Gaziantep 'te bir depoya düzenlenen operasyonda 12 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine Korkun Sanayi Sitesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.
Aramada paketleme makinesi, farklı markalara ait çok sayıda deterjan poşeti ve 12 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte deterjan üretildiği ihbarı üzerine Korkun Sanayi Sitesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.
Aramada paketleme makinesi, farklı markalara ait çok sayıda deterjan poşeti ve 12 ton sahte deterjan ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel