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Gaziantep'te, 13 bin 232 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 bin 232 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

13.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:00
Gaziantep'te, 13 bin 232 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 bin 232 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 13 bin 232 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan polis, şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Güncel

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