Gaziantep'te 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı.

02.07.2020 18:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:51
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 ev karantinaya alındı.
45 kilometreyle ilçe merkezine bağlı en uzak mahalle olan Yeniceli Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki anne M.D. ile 38 yaşında oğlu M.D, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kilis Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede, anne ve oğlunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine mahalledeki 14 ev ve 65 kişi 14 günlüğüne karantinaya alındı.
Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalledeki evler İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilirken, jandarma ekiplerince evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı ve güvenlik şeridi çekildi.
Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak. Gaziantep’te 14 ev karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Kilis, Anne, Güncel, Haber
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