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Gaziantep'te 14 hane karantinaya alındı

Gaziantep'in en büyük ilçelerinden olan Nizip'te bir kişinin testi pozitif çıktı.

06.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:05
Gaziantep'te 14 hane karantinaya alındı

Gaziantep 'in en büyük ilçelerinden olan Nizip 'te bir kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kişinin temas kurduğu akrabaları, çalışma arkadaşları toplam 14 hanede yaşayanlar evde karantinaya alındı.


19 Mart'ta İstanbul 'dan Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen karı kocadan birinde korona virüsü testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kişinin temas ettiği çevresine ulaşıldı. Çevresinden bir kişide daha testin pozitif çıkması üzerine kişilerin temas ettiği iş arkadaşı, akraba ve çevresindekiler 14 hanede yaşayanlar evde karantinaya alındı.


Gaziantep Valiliğinden tarafından yapılan yazılı açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde İstanbul'dan Nizip'e gelen karı koca bir ailenin hastalık şikayeti ile Nizip Devlet Hastanesine başvurması ve 1 kişide Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine kişilere izolasyonlu yatış verilmiştir. Bu kişilerin ve yakın ilişkide bulunduğu şahısların öğrenilmesine yönelik yapılan filyasyon çalışması sonucunda bir kişide daha Covid 19 testi pozitif çıkmıştır. Söz konusu filyasyon çalışması sonucunda aralarında akrabaların ve çalışma arkadaşlarının da bulunduğu toplamda 14 hanede yaşayanlar evde karantina altına alınmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, İstanbul, Nizip, 3. Sayfa
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