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Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

24.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:15Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu getirileceği bilgi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takip ettikleri aracın sürücüsünü, dün akşam Geylani Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 15 paket halinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçtaki ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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