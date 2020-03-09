Gaziantep'te 15 bin kaçak sigara kağıdı ele geçirildi
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 bin 30 gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
09.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:30
Gaziantep 'te düzenlenen operasyonda 15 bin 30 gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 8 Şubat Mahallesi'nde bir araçta ve ikamette arama yapan ekipler, 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirdi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 8 Şubat Mahallesi'nde bir araçta ve ikamette arama yapan ekipler, 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirdi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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