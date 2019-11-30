Haberler » Güncel » Gaziantep'te, 15 günlük toplantı ve gösteri yasağı - Haber

Gaziantep'te, 15 günlük toplantı ve gösteri yasağı

GAZİANTEP Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

30.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:23Gaziantep'te, 15 günlük toplantı ve gösteri yasağı

GAZİANTEP Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasağın genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığına dikkat çekildi. 15 gün süreyle resmi programlar ile sportif ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ile STK'ların kendi binalarında üyelerine yönelik toplantılar haricindeki tüm etkinliklerin yasaklandığı duyurulan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 17. maddesi gereğince 30.11.2019 tarihinden geçerli (15) gün süreyle 'İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere) açık yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, toplantı yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, pankart açma, meşale yakma ve taşıma simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, el ilanı, bildiri dağıtma, protesto, konferans, panel vb. eylem ve etkinlikler, İl genelinde 30.11.2019 tarih ve 2391 sayılı olur ile Valiliğimizce yasaklanmıştır."



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 Mağdura mahkemesiz duruşma dönemi
12:38 Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
12:38 Bakan Kasapoğlu, yelken yarışlarının startını verdi
12:38 Domaniç'te trafik kazası: 2 yaralı
12:38 Şekerin zararlarını drama ve şarkılarla anlattılar
12:09 AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
11:40 Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı
11:07 Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
11:02 Emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonuç verdi: 2 terörist teslim oldu
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
30.11.2019 12:39:19