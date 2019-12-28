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Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 15 suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

28.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:38 Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
'in İslahiye ilçesinde, 15 suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İslahiye İlçe Komutanlığı ekipleri, hakkında, "dolandırıcılık, ırza geçme, mala zarar verme, cinsel taciz ve güveni kötüye kullanmak" suçlarından, Kayseri'de 7, Niğde'de 1, 'ta 1, Hatay'da 2, Adana'da 1 ve Ankara'da 3 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ş'nin (59) Atatürk Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, L.Ş'yi yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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