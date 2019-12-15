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Gaziantep'te 150 bin lira gasbeden zanlılar gece kulübünde yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki kişinin parasını gasbettikleri iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı.

15.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:42Gaziantep'te 150 bin lira gasbeden zanlılar gece kulübünde yakalandı
'in İslahiye ilçesinde iki kişinin parasını gasbettikleri iddia edilen üç şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticaret yapmak için 'dan ilçeye gelen H.K. ile Ş.B'nin 150 bin lirasını silahla gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.Y, S.Y ve İ.Ç. olduğunu ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesine kaçtıklarını belirledi.
Bahçe'de bir gece kulübünde yakalanan üç zanlı, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Nurdağı'na getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Tekirdağ, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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