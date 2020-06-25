Gaziantep'te 154 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 154 kilo esrar ele geçirildiGAZİANTEP girişinde Malatya'dan gelen ve polis operasyonuyla durdurulan araçta, eğitimli köpekle yapılan aramada 154 kilo esrar ele geçirildi.

25.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:01
Gaziantep'te 154 kilo esrar ele geçirildi
GAZİANTEP girişinde Malatya'dan gelen ve polis operasyonuyla durdurulan araçta, eğitimli köpekle yapılan aramada 154 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Araştırma yapan ekipler, uyuşturucu yüklü aracın sürücüsünü, Malatya'da yola çıktıktan sonra takibe başladı. Gaziantep kent girişinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla durdurulan araçta, eğitimli köpek kullanılarak, arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın bölmelerine gizlenen 154 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı.
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GAZİANTEP, (DHA)
Gaziantep’te 154 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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