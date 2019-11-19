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Gaziantep'te 1720 polisle 24 saat süren uyuşturucu operasyonu yapılıyor!

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik bin 720 polisin katıldığı, 24 saat süren operasyon yapıldı. Polis helikopteri, özel harekat ekipleri, dedektör köpek Unix'in de desteğiyle çok sayıda eve baskın yapıldı.

19.11.2019 21:39 | Son Güncelleme: 20.11.2019 06:46

Gaziantep'te bin 720 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vatan, Akdere, Beybahce ve Fırat mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. helikopteri ile özel harekat ekipleri ve droneların kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Bin 720 polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapıları koç başı ile açarak arama yaptı.

HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK DESTEĞİ

Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Dedektör köpek 'Unix'in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, çok sayıda sürgü konulduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdü.

Gaziantep'te 1720 polisle 24 saat süren uyuşturucu operasyonu yapılıyor!

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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