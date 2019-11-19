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Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonuGaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik bin 720 polisin katıldığı, 24 saat sürecek operasyon başladı.

19.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:03
'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik bin 720 polisin katıldığı, 24 saat sürecek operasyon başladı. helikopteri, özel harekat ekipleri, dedektör köpek Unix'in de desteğiyle çok sayıda eve baskın yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vatan, Akdere, Beybahce ve Fırat mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ile özel harekat ekipleri ve droneların kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı.
SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI
Bin 720 polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapıları koç başı ile açarak arama yaptı.
HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK DESTEĞİ
Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Dedektör köpek 'Unix'in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, çok sayıda sürgü konulduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.
Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.
Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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