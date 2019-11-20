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Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik bin 720 polisin katıldığı, 24 saat sürecek operasyon başladı.

20.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:06Gaziantep'te 1720 polisle uyuşturucu operasyonu
GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik bin 720 polisin katıldığı, 24 saat sürecek operasyon başladı. helikopteri, özel harekat ekipleri, dedektör köpek Unix'in de desteğiyle çok sayıda eve baskın yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vatan, Akdere, Beybahce ve Fırat mahallelerinde bulunan adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis helikopteri ile özel harekat ekipleri ve droneların kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Bin 720 polisin katıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerin bulunduğu cadde ve sokaklar ablukaya alındı. Cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, mahalle ve cadde içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Ekipler belirlenen adreslerin kapıları koç başı ile açarak arama yaptı.

HELİKOPTER VE DEDEKTÖR KÖPEK DESTEĞİ

Operasyon sırasında polis helikopteri sürekli uçuş yaparak yerdeki hareketliliği gözlemlendi. Dedektör köpek 'Unix'in de kullanıldığı operasyon kapsamındaki bazı evlerin kapılarının dışa açılır şekilde tasarlandığı, çok sayıda sürgü konulduğu ve evlerin güvenlik kamerasıyla kontrol edildiği görüldü.

Uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 24 saat sürdüreceği bildirildi.


- Gaziantep

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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