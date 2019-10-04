Haberler » 3. Sayfa » Haber

Gaziantep'te 2,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te bir aracın içerisinde yapılan aramada çanak anten içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.10.2019 12:05Gaziantep'te 2,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Gaziantep'te bir aracın içerisinde yapılan aramada çanak anten içerisine gizlenmiş 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden Gaziantep'e seyir halindeki bir araç Gaziantep- Nizip yolunda durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramalarda çanak anten içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 2 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların yasal işlemlerinin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:43 Okul müdürü ve öğretmene darp anı kamerada
18:35 Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi
18:30 Ayağı sandalyeye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
18:28 Eşini sokak ortasında vuran sanığın yargılanmasına devam edildi
18:28 Los Angeles'dan getirilen elektrikli bisiklete 7 bin 200 lira ceza kesildi
18:26 Almanların iddiasına Türk polisinden yalanlama
18:24 Cezaevi firarisi yakayı ele verdi