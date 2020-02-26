Haberler » Güncel » Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı.

26.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:18Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydınbaba Mahallesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, 19 Şubat tarihinde polisi arayıp, iş yeri önünde park halinde bulunan otomobilindeki çantanın çalındığını söyledi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, çantayı çalan 2 kişinin kimliğini belirledi. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRALI



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 13:50:04