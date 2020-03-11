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Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

11.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:27
Gaziantep 'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'te, 3 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Boyacı ve Çakmak mahallelerinde bulunan 3 iş yerinden yapılan hırsızlıkların ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi, adreslerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler : Gaziantep, Güncel

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