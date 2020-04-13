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Gaziantep'te 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

Gaziantep'te 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu olduGAZİANTEP'te, 'Covid-19' testi pozitif çıkan ve koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 2 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

13.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:28
Gaziantep 'te 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu
GAZİANTEP'te, 'Covid-19' testi pozitif çıkan ve koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 2 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Gaziantep'te rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan Mustafa B. ile ismi açıklanmayan kadının yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 2 hasta, iyileşerek, 14 günlük karantina süresinin sona ermesiyle taburcu edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından 2 kişi, odalarından çıktıktan sonra koridordaki sağlık çalışanları tarafından alkışlandı. Sağlık personeline teşekkür eden 2 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle de kendi evlerinde karantinada kalacaklarını belirtti. Gaziantep’te 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel
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