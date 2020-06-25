Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu

Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulunduGAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 TIR'da yaptığı aramada, gizli bölmelerde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

25.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:13
Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu
GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 2 TIR'da yaptığı aramada, gizli bölmelerde 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonunda kaçak sigaraların sevk edileceğini saptayan polisler, Sanayi Mahallesi'nde 2 TIR'ı düzenlediği operasyonla durdurdu. Polislerin aramasında, TIR'ların dorsesindeki gizli bölmelerde 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyulurken, ismi açıklanmayan TIR sürücüleri gözaltına alındı. Gaziantep’te, 2 TIR’a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Haberler››3. Sayfa››Gaziantep'te, 2 TIR'a gizlenen 12 bin paket kaçak sigara bulundu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:21: Hindistan'da yıldırım düştü: 23 ölü - Haberler 16:21: Çin'in Hindistan sınırında çatışma bölgesi yakınında yeni yapılar inşa ettiği iddiası - Haberler 16:19: Mersin'de 26 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler 16:17: Son Dakika | Bakanların Kayseri temasları - Haberler 16:17: Koronavirüs: Cizre'de Covid-19 vakalarında 'normalin üstünde artış' iddiası - Haberler 15:55: Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı - Haberler 15:54: Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi - Haberler 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:04: Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu