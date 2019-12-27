Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde çarpışan 2 tırın sürücüsü yaralandı.
Ahmet P. (49) idaresindeki 16 YL 768 plakalı tır ile karşı yönden gelen Murat Y'nin (52) kullandığı 56 KB 303 plakalı tır, Nurdağı-Gaziantep karayolu Sakcagözü Mahallesi yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki tır devrildi.
Ahmet P, kendi imkanıyla hafif yaralı halde araçtan çıkarken, Murat Y. ise vatandaşların uğraşları sonucu tırın camı kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.