Haberler » Güncel » Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çarpışan 2 tırın sürücüsü yaralandı.

27.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:24 Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı
'in ilçesinde çarpışan 2 tırın sürücüsü yaralandı.
Ahmet P. (49) idaresindeki 16 YL 768 plakalı tır ile karşı yönden gelen Murat Y'nin (52) kullandığı 56 KB 303 plakalı tır, Nurdağı-Gaziantep karayolu Sakcagözü Mahallesi yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki tır devrildi.
Ahmet P, kendi imkanıyla hafif yaralı halde araçtan çıkarken, Murat Y. ise vatandaşların uğraşları sonucu tırın camı kırılarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:27   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan körfez hereke halı ve ipekli dokuma fabrikasını ziyaret etti - Haber
23:26   CSO'dan "Yeni Yıla Merhaba Konseri" - Haber
23:26   Libya'da yüzlerce kişi Hafter'i protesto etti - Haber
23:25   Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Haber
23:23   Kemer'de otomobilin çarptığı at öldü, 4 kişi yaralandı - Haber
22:12   İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
27.12.2019 23:28:30