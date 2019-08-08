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Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'te 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

08.08.2019 20:36 Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 3 yaralı
Gaziantep'te 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Halil Çakır idaresindeki 63 ALL 234 plakalı koyun yüklü tır, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 30'uncu kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 GB 704 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü Çakır ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yola savrulan çok sayıda koyun da telef oldu.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, itfaiye ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

Halil Çakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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