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Gaziantep'te 20 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde 20 araç trafikten men edilirken 3 sürücü belgesine de el konuldu.

19.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:00
Gaziantep'te 20 araç trafikten men edildi
Gaziantep 'te yapılan trafik kontrollerinde 20 araç trafikten men edilirken 3 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Mart 2020 günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında trafik kontrolleri yapıldı.

Yapılan trafik kontrollerinde bin 371 araç kontrol edilirken trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 144 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 238 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 1 sürücüye korsan taşımacılık yapmaktan, 1 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 4 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 78 sürücüye de diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 509 sürücü ve araç plakasına işlem yapıldı.

İşlemler sonucunda 20 araç trafikten men edilirken 3 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

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