Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Gaziantep'te 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

13.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:52Gaziantep'te 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'te kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrika ve iki araçta arama yapıldı. Aramalar sonucu 20 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:35:27