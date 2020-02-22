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Gaziantep'te 20 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 20 yıl önce yaşandığı ortaya çıkan cinayetle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

22.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:02Gaziantep'te 20 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı
'in ilçesinde 20 yıl önce yaşandığı ortaya çıkan cinayetle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Araban ilçesinde önceki gün bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yukarıkaravaiz Mahallesi Su Deresi mevkisindeki bir tarlada kazı çalışması başlattı ve yapılan kazılar sonucunda insan kemikleri bulundu. Olayla ilgili Gaziantep il merkezi, Araban ilçesi ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda da Gündüz Karademir'in akrabalarının da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Tutuklananlar en yakını

Ailesi tarafından 20 yıl önce öldürülen Gündüz Karademir'in annesi Zeynep Karademir, ağabeyi Hasan Karademir ve Cemile Balta Araban Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Jandarma, Araban, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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