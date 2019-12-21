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Gaziantep'te 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

21.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:04 Gaziantep'te 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi
'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri, Beydilli Mahallesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde 204 şişe kaçak alkol ele geçirdi. içerisindeki şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda ise şişelenmeye hazır halde toplam 33 litre kaçak alkol daha bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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