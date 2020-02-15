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Gaziantep'te 22 ton kaçak kömür ele geçirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, Yavuzeli ilçesinde 22 ton kaçak kömür ele geçirildi.

15.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:04Gaziantep'te 22 ton kaçak kömür ele geçirildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, ilçesinde 22 ton kaçak kömür ele geçirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde alternatif yakıt kullanma zorunluluğunun getirilmesinin ardından işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Yavuzeli ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 22 ton menşei belirsiz kaçak kömür ele geçirildi.
Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, kentin havasının korunması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Katı yakıt denetimi noktasında olumsuzluklara anında müdahale edilmesi ve aksaklığa meydan verilmemesi hususunda tüm personelimizi bilgilendirdik. Bu şehir bizim. Havamızı korumak bizim en önemli görevlerimiz arasında. Zabıta yedi gün yirmi dört saat görevinin başında. Katı yakıt ve hava kirliliği denetimlerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen şehrimizin dört bir yanında saha ekiplerimiz nezaretinde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yavuzeli, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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