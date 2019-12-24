Haberler » Güncel » Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi - Haber

Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 kilogram esrar ele geçirildi.

24.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:04 Gaziantep'te 221 kilogram esrar ele geçirildi
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 221 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya ve Gaziantep il emniyet müdürlüklerince, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine ortak çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracın yerini tespit ettikten sonra takibe başladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilogram esrar ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:09   Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu - Haber
01:08   Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Haber
01:04   BM'ye göre Güney Sudan'daki sellerden 908 bin kişi etkilendi - Haber
01:02   İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Haber
00:59   İstanbul genelinde alkol satan mekanlarda denetim yapıldı - Haber
00:04   İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Haber
22:52   Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Haber
22:50   Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
22:33   Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı - Haber
22:30   Uzun namlulu silahını temizlemek isteyen özel harekat polisi, silahın ateş alması sonucu şehit oldu - Haber
25.12.2019 01:15:00