27.06.2019 10:47
Haberler » Güncel » Haber

Gaziantep'te 23 kök Hint keneviri ele geçirildi

Gaziantep

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri eken H.G.'nin 3 gün önce hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.G. isimli şüphelinin evinde uyuşturucu üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada evin teras katında saksılara ekili 23 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler yaptıkları soruşturmada H.G.'nin 3 gün önce hırsızlık suçuyla tutuklanarak cezaevine konulduğunu belirledi.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
hırsızlık , operasyon , hint keneviri , gaziantep , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:00 DHA DIŞ - Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak
11:00 DHA DIŞ - Pasaportsuz seyahat etmek çok yakında mümkün
11:00 EZHEL'E 'UYUŞTURUCU KULLANMAK' SUÇUNDAN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
11:00 NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Detaylar
11:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
11:00 En çok haber takip eden ülkeler belli oldu
10:59 Efeler Belediyesi zarar gören mezarlığı onarıyor