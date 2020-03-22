Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gaziantep'te, 240 görevliyle dezenfekte çalışması - Haberler

Gaziantep'te, 240 görevliyle dezenfekte çalışması

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, 240 kişiden oluşan 11 ekip ile cadde, meydan, park ve boş alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

22.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:22
Gaziantep'te, 240 görevliyle dezenfekte çalışması

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, 240 kişiden oluşan 11 ekip ile cadde, meydan, park ve boş alanlarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na bağlı 240 kişiden oluşan 11 ekip, 15 araç ile dezenfekte çalışması başlattı. Balıklı, Gaziler Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, Gaziantep Kalesi çevresi, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Üniversite Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Kalyon Kavşağı, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Milli Egemenlik Bulvarı, Nail Bilen Caddesi, Emek Kavşağı, Ali Nadi Ünler Bulvarı, Kardelen Kavşağı, Çetin Emeç Caddesi, Maarif Kavşağı, Atatürk Bulvarı, Ordu Caddesi, Bey Mahallesi ve otobüs durakları, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler ile dezenfekte edildi. Ekipler, kalabalığın fazla olduğu şehir genelindeki kamu binalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına düzenli aralıklarla devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Haberler
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü

Son Dakika Güncel Haberleri

Çocuk Akademisi'nde son aşamaya gelindi - Haber Malatya'de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı - Haber Haliliye'de tedbirler artırıldı - Haber Karaköprü'de 116 park dezenfekte edildi - Haber (Özel) Korona virüs sebebiyle Başkent'te sokaklar boş kaldı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading