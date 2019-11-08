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Gaziantep'te 29 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'teki kontrol noktasında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

08.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:03
'teki kontrol noktasında 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Komutanlığı Şehitkamil İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu 15. kilometrede oluşturulan yol uygulama noktasında Hüseyin Ç. idaresindeki 27 C 2318 plakalı midibüsü durdurdu.
Midibüste, Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Arıl Jandarma Karakolu'na götürülen düzensiz göçmenlere burada yemek ve su ikram edildi.
JASAT ekiplerince sürdürülen soruşturma neticesinde olaya ilişkin kent merkezinde düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Gaziantep'te 29 düzensiz göçmen yakalandı

ARIL JANDARMA KARAKOLU, Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA


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