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Gaziantep'te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

12.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:19
Gaziantep'te 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Beylerbeyi Mahallesi'nde şüpheli otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde 3 bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara paketlerine el koyan ekipler, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Güncel

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